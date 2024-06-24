Bucaspor 1928, Oğuz Aydın'ın transferini bekliyor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, Alanyasporlu kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'a transferini bekliyor.
Altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Oğuz'u 2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'a uğurlayan sarı-lacivertliler, medyada yer alan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesiyle yüzde 15 yetiştirme payı alacak.
Çıkan haberlerde Galatasaray'ın Oğuz transferinde sona yaklaştığı aktarılırken, Bucaspor 1928 yönetiminin bu satıştan yetiştirme bedeli olarak iyi bir gelir elde edeceği de kaydedildi.
Bu sezon Alanyaspor'la 37 resmi maça çıkıp 13 gol atan ve 8 de asist yapan Oğuz, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Oğuz, devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda aday kadroya çağrılmış ancak nihai kadroda kendisine yer bulamamıştı.
Öte yandan Bucaspor 1928'in genç oyuncusu Arda Usluoğlu'nun adı da Başakşehir FK dahil birçok kulüple anılıyor.
Altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Oğuz'u 2021-2022 sezonunun başında Alanyaspor'a uğurlayan sarı-lacivertliler, medyada yer alan haberlere göre 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinin gerçekleşmesiyle yüzde 15 yetiştirme payı alacak.
Çıkan haberlerde Galatasaray'ın Oğuz transferinde sona yaklaştığı aktarılırken, Bucaspor 1928 yönetiminin bu satıştan yetiştirme bedeli olarak iyi bir gelir elde edeceği de kaydedildi.
Bu sezon Alanyaspor'la 37 resmi maça çıkıp 13 gol atan ve 8 de asist yapan Oğuz, gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Oğuz, devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası'nda aday kadroya çağrılmış ancak nihai kadroda kendisine yer bulamamıştı.
Öte yandan Bucaspor 1928'in genç oyuncusu Arda Usluoğlu'nun adı da Başakşehir FK dahil birçok kulüple anılıyor.
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