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Bryn Forbes opsiyonunu reddetti, serbest kaldı

Milwaukee Bucks guardı Bryn Forbes'un gelecek sezon için kontratındaki 2.4 milyon dolarlık opsiyonunu reddederek, sınırsız serbest oyuncu olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks guardı Bryn Forbes'un gelecek sezon için kontratındaki 2.4 milyon dolarlık opsiyonunu reddederek, sınırsız serbest oyuncu olduğu bildirildi.

Forbes, geçtiğimiz sezon %47.3 şut isabetiyle 10.0 sayı ortalaması tutturmuş ve %45.2'lik üçlük isabetiyle NBA'de bu alanda dördüncü sıraya yerleşmişti.

28 yaşındaki oyuncu, Bucks'ın şampiyonluk koşusu sırasında %37.1 üçlük iasbetiyle maç başına 6.6 sayı kaydetmişti.

Forbes, 2016'da Draft edilmeden girdiği NBA'deki kariyerinin ilk dört yılını, San Antonio Spurs ile geçirmişti.


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