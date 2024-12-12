Brunson, Trae Young'ın 'zar atma' hareketine takılmadı

New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, Atlanta Hawks guardı Trae Young'ın Madison Square Garden'da Knicks logosuna zar atıyormuş gibi yapmasına aldırmadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Brunson, Trae Young'ın 'zar atma' hareketine takılmadı
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12 Aralık 2024 11:29
New York Knicks yıldızı Jalen Brunson, Atlanta Hawks guardı Trae Young'ın Madison Square Garden'da Knicks logosunun üzerinde zar atıyormuş gibi yapmasına aldırmadığını söyledi.

Hawks'ın geride bıraktığımız gece NBA Kupası çeyrek finali maçında New York'a karşı aldığı 108-100'lük galibiyetin hemen ardından Young, takımın Las Vegas'a gideceğine atıfta bulunarak, Knicks logosunun üzerinde zar atıyormuş gibi yaptı.

Brunson, Young'ın maç sonrası yaptığı bu hareketi hakkında gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Bunu yapmasını istemiyorsak maçı kazanmalıydık."

Young, bu kutlamayı birkaç gün önce kardeşiyle planladığını söyledi:

"Zar attım, yerden alıp tekrar attım. Sonra da parayı aldım ve hep birlikte oradan ayrıldık."

26 yaşındaki oyuncu, 36 dakika süre aldığı karşılaşmada 22 sayı ve 11 asist kaydetti.

Young'ın Knicks taraftarlarıyla rekabeti 2021 playofflarına kadar uzanıyor. Hawks ve Knicks o dönemde ilk turda karşılaşmış ve MSG'de serinin sona erdiği 5. maç sonrasında Young, sonucu garantileyen basketi sonrasında eğilerek ve kalabalığa 'sus' işareti yapmıştı.

NBA Kupası yarı finallerine yükselen Atlanta, Cumartesi günü Las Vegas'ta Milwaukee Bucks ile karşı karşıya gelecek.

Young ve Hawks'ın MSG'deki bir sonraki maçı ise 20 Ocak tarihinde.

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