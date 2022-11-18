Bruno Fernandes'den Ronaldo açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde bir videoda Cristiano Ronaldo'ya soğuk davrandığı için eleştirilen Bruno Fernandes, Portekizli yıldızla bir sıkıntısının olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bruno Fernandes'den Ronaldo açıklaması!
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18 Kasım 2022 19:23
Cristiano Ronaldo'ya soğuk davrandığı için eleştirilen Bruno Fernandes, eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fernandes yaptığı açıklamada, "Videonun sesli haliniz izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü orada Cristiano benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal. Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim spor programı gördüm." dedi.

Ronaldo ile bir sorununun olmadığını söyleyen Fernandes, "Federasyonumuz videonun sesli halini yayınlayınca ise o eleştirenler sanki hiçbir şey söylememiş gibi davrandılar. Özür dileyen bile olmadı. Cristiano ile aramızda elbette sorun yok. Benim şu anda tüm konsantrasyonum milli takımda." açıklamasını yaptı.

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