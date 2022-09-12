Bruma krizi! Caulker'dan da beter

Fenerbahçe, İngiliz stoperde olduğu gibi Bruma'yı da aldı ama oynatmadı! Üstelik burada sezon sonunda ödenmesi gereken 4 milyon euroluk opsiyon bulunuyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Bruma krizi! Caulker'dan da beter
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12 Eylül 2022 08:38
Fenerbahçe'nin PSV'den 4 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma, Portekizli Teknik Direktör Jesus tarafından kadro dışı bırakıldı. Onunla beraber Novak ve Lemos da sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek

Hatırlanacağı üzere önceki dönemde de Caulker'ı dönemin hocası Pereira istememişti. Aslında Bruma olayı, Caulker'a oranla çok daha kötü... Çünkü İngiliz stoper, bedelsiz olarak yönetim tarafından alınmıştı. Bruma transferine ise Jesus onay verdi. Caulker, Pereira öncesi gelmişti. Bruma, bir asist (Slovacko) yapabildi.

Maçlara çıkamayacak oyuncunun kulübe maliyeti yaklaşık 92 milyon TL'yi buldu.

Bu sebeple camia içinden sesler yükselmeye başladı. Bruma, Galatasaray forması giydiği dönemde de performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı. 

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