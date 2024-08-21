Brown: "Güldük eğlendik, artık yeni sezona hazırlanma vakti..."

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, şampiyonluğu kazandıktan sonra Celtics'in "herkesin hedef aldığı takım" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Brown: 'Güldük eğlendik, artık yeni sezona hazırlanma vakti...'
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21 Ağustos 2024 11:47
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, şampiyonluğu kazandıktan sonra Celtics'in "herkesin hedef aldığı takım" olduğunu söyledi.

Brown, NBC Sports Bay Area'dan Monte Poole ile yaptığı sohbette Celtics'in 2024-25 sezonunda şampiyonluk unvanını korumasına yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti:

"Geçen yıl artık bitti. Kutladık, iyi vakit geçirdik, harika bir yaz geçirdik fakat artık işimize geri dönme zamanı. Artık herkesin hedef aldığı ve peşine düştüğü bir takımız. Ben tekrar işe koyuldum ve gelecek sezonu dört gözle bekliyorum."

Haziran ayında Dallas Mavericks'i yenerek lig rekoru olan 18. şampiyonluğunu kazanan Celtics'in yıldız ismi Brown, beş maçta ortalama 20,8 sayı, 5,4 ribaund, beş asist ve 1,6 top çalma ile oynayarak Finaller MVP'si ödülünün sahibi olmuştu.

Boston ekibi, önümüzdeki sezonu 22 Ekim Salı günü evinde New York Knicks'e karşı açacak.

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