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Brooks'tan, Iguodala'ya: "Bizde vizyon vardı, onda yoktu"

Memphis Grizzlies guardı Dillon Brooks, geçmişte Grizzlies bünyesinde bulunmak istemeyen Golden State Warriors veteranı Andre Iguodala'ya tekrar laf attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies guardı Dillon Brooks, geçmişte Grizzlies bünyesinde bulunmak istemeyen Golden State Warriors veteranı Andre Iguodala'ya tekrar laf attı.

İki yıl önce Memphis'e takas edilen fakat ekipte oynamayı reddetmiş olan Iguodala, bu kararından ötürü takımın taraftar kitlesi ve Ja Morant ve Brooks gibi oyuncuları üzerinde olumsuz bir izlenim bırakmıştı.

Igoudala'nın, serbest bırakılmaması veya tercih ettiği takımlardan birine takas edilmemesi durumunda, takıma 2019-20 sezonunun geri kalanında hiç oynamamaya hazır olduğunu söylediği bile açıklanmıştı.

Grizzlies'in dün gece Warriors'a karşı 123-95 skorla aldığı galibiyette iki tarafın da yollarının kesişmesi sonrası Brooks, takımının bir parçası olmayı reddetmiş olan 37 yaşındaki oyuncuya yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bir vizyonumuz vardı, onun yoktu. Ki bu mükemmel. Şimdi Warriors'ta istediği gibi takılabilir."

Bu karmaşık durumun ardından Grizz, Jae Crowder ve Solomon Hill ile birlikte Iguodala'yı Justice Winslow, Dion Waiters ve James Johnson karşılığında Miami Heat'e takas etmeye karar vermişti.


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