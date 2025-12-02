Phoenix Suns forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers galibiyetinin ardından LeBron James ile yaşadığı sözlü atışma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Brooks, LeBron'un "kendisine boyun eğen oyuncuları sevdiğini" belirterek kendi yaklaşımının tamamen farklı olduğunu vurguladı.Phoenix Suns, Lakers'ın yedi maçlık galibiyet serisini sona erdiren mücadelede sahadan galip ayrılırken, Devin Booker'ın ilk çeyrekte yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasının ardından sahnenin yıldızı Dillon Brooks oldu. Brooks, 33 sayı üreterek takımını sürükledi; 26 şut denemesinin 15'ini isabetle buldu (2/7 üçlük, 13/19 ikilik) ve yalnızca serbest atıştan 1 sayı kaydetti.Maç sonrası LeBron James ile yaşadığı trash talk üzerine konuşan Brooks, sözlerini sakınmadı:."Brooks, LeBron'un oyun içi davranışlarını hedef alarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:Bu sezon Dillon Brooks, çıktığı 16 maçta 22.3 sayı ve 3.1 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.Bro, istersen bu habere alternatif başlıklar da yazarım.