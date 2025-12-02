02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
0-017'
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
15:30
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Numancia-Mallorca
21:00
02 Aralık
Ebro-Osasuna
21:00
02 Aralık
Navalcarnero-Getafe
23:00
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Brooks: "LeBron kendisine boyun eğenleri sever, ben eğmem"

Phoenix Suns forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers galibiyetinin ardından LeBron James ile yaşadığı sözlü atışma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

calendar 02 Aralık 2025 12:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brooks: 'LeBron kendisine boyun eğenleri sever, ben eğmem'
Phoenix Suns forveti Dillon Brooks, Los Angeles Lakers galibiyetinin ardından LeBron James ile yaşadığı sözlü atışma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Brooks, LeBron'un "kendisine boyun eğen oyuncuları sevdiğini" belirterek kendi yaklaşımının tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Phoenix Suns, Lakers'ın yedi maçlık galibiyet serisini sona erdiren mücadelede sahadan galip ayrılırken, Devin Booker'ın ilk çeyrekte yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasının ardından sahnenin yıldızı Dillon Brooks oldu. Brooks, 33 sayı üreterek takımını sürükledi; 26 şut denemesinin 15'ini isabetle buldu (2/7 üçlük, 13/19 ikilik) ve yalnızca serbest atıştan 1 sayı kaydetti.


Maç sonrası LeBron James ile yaşadığı trash talk üzerine konuşan Brooks, sözlerini sakınmadı:

"Ben rekabetçi adamım. Gülümsemeleri, kıkırdamaları falan pek sevmem. Ona sadece burada olduğumu ve hâlâ yükseldiğimi gösteriyorum."

Brooks, LeBron'un oyun içi davranışlarını hedef alarak açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Kendisine boyun eğen oyuncuları sever. Ben boyun eğmem. Bu ya onu motive eder ya da sinirlendirir."

Bu sezon Dillon Brooks, çıktığı 16 maçta 22.3 sayı ve 3.1 ribaund ortalamalarıyla kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
