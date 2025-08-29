29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Brogdon, Warriors, Knicks ve Timberwolves'un radarında

Tecrübeli guard Malcolm Brogdon, serbest oyuncu piyasasında üç farklı takımın yakın takibinde.

calendar 29 Ağustos 2025 15:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Brogdon, Warriors, Knicks ve Timberwolves'un radarında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tecrübeli guard Malcolm Brogdon, serbest oyuncu piyasasında üç farklı takımın yakın takibinde.

The Stein Line'dan Jake Fischer'ın aktardığına göre Golden State Warriors, New York Knicks ve Minnesota Timberwolves, Brogdon'un durumunu yakından izliyor.

Warriors'ın ilgisi, kısmen sınırlı serbest oyuncu Jonathan Kuminga'nın kontrat sürecinin nasıl sonuçlanacağına bağlı. Ayrıca Al Horford, De'Anthony Melton, Gary Payton II ve çaylak Will Richard'ın imzalarının tamamlanmasının ardından Golden State'in maaş bütçesi daha netleşecek. Knicks cephesinde ise Jalen Brunson'ın arkasında güvenilir bir oyun kurucu arayışı sürüyor. Brogdon, ikinci beşin liderliğini üstlenebilecek bir isim olarak değerlendiriliyor. Minnesota ise Anthony Edwards ve Julius Randle etrafında şekillenen kadrosuna tecrübeli bir oyun kurucu eklemeyi planlıyor.


32 yaşındaki Brogdon, geçtiğimiz sezon Washington Wizards formasıyla 24 maçta 12.7 sayı, 4.1 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları üretti. Sahadan yüzde 43.3 ile şut attı ancak üçlüklerde yüzde 28.6 ile kariyerinin en düşük yüzdesine geriledi. Buna rağmen lig genelinde oyun bilgisi, çok yönlülüğü ve hem 1 hem 2 numarada oynayabilme esnekliğiyle hâlâ saygı gören bir isim. 2017'de Yılın Çaylağı seçilen Brogdon, bugüne kadar Milwaukee, Indiana, Boston, Portland ve Washington formaları giydi, 52 playoff maçında görev aldı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.