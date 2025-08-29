Tecrübeli guard Malcolm Brogdon, serbest oyuncu piyasasında üç farklı takımın yakın takibinde.The Stein Line'dan Jake Fischer'ın aktardığına göre Golden State Warriors, New York Knicks ve Minnesota Timberwolves, Brogdon'un durumunu yakından izliyor.Warriors'ın ilgisi, kısmen sınırlı serbest oyuncu Jonathan Kuminga'nın kontrat sürecinin nasıl sonuçlanacağına bağlı. Ayrıca Al Horford, De'Anthony Melton, Gary Payton II ve çaylak Will Richard'ın imzalarının tamamlanmasının ardından Golden State'in maaş bütçesi daha netleşecek. Knicks cephesinde ise Jalen Brunson'ın arkasında güvenilir bir oyun kurucu arayışı sürüyor. Brogdon, ikinci beşin liderliğini üstlenebilecek bir isim olarak değerlendiriliyor. Minnesota ise Anthony Edwards ve Julius Randle etrafında şekillenen kadrosuna tecrübeli bir oyun kurucu eklemeyi planlıyor.32 yaşındaki Brogdon, geçtiğimiz sezon Washington Wizards formasıyla 24 maçta 12.7 sayı, 4.1 asist ve 3.8 ribaund ortalamaları üretti. Sahadan yüzde 43.3 ile şut attı ancak üçlüklerde yüzde 28.6 ile kariyerinin en düşük yüzdesine geriledi. Buna rağmen lig genelinde oyun bilgisi, çok yönlülüğü ve hem 1 hem 2 numarada oynayabilme esnekliğiyle hâlâ saygı gören bir isim. 2017'de Yılın Çaylağı seçilen Brogdon, bugüne kadar Milwaukee, Indiana, Boston, Portland ve Washington formaları giydi, 52 playoff maçında görev aldı.