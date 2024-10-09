Washington Wizards, tecrübeli oyuncusu Malcolm Brogdon'ın sağ baş parmağındaki yırtık bağını onarmak için ameliyat geçirdiğini ve en az 1 ay parkelerden uzak kalmasının beklendiğini duyurdu.



Wizards ekibi Brogdon'ı, geçtiğimiz yaz döneminde forvet Deni Avdija karşılığında Portland Trail Blazers'dan kadrosuna katmıştı.



Brogdon önceki sezon ortalama 15,7 sayı, 5,5 asist ve sadece 1,5 top kaybı kaydetmişti.



Sakatlıkların kariyerini etkilemeye devam ettiği Barrett, son beş sezonda sadece bir kez 60'tan fazla maç oynayabildi.



