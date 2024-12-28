İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford 0-0 berabere kaldı.
AMEX Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlik ile sona erdi.
Brighton'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galip gelememe serisi 6 maça yükselen Brighton 26 puana ulaşırken, Brentford 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, Brentford evinde Arsenal'i ağırlayacak.
AMEX Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlik ile sona erdi.
Brighton'da sakatlığı bulunan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galip gelememe serisi 6 maça yükselen Brighton 26 puana ulaşırken, Brentford 24 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, Brentford evinde Arsenal'i ağırlayacak.