Brighton, İbrahim Osman transferinde mutlu sona ulaştı

Premier Lig ekiplerinden Brighton, adı birçok takımla birlikte anılan Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ibrahim Osman transferinde mutlu sona ulaştı.



The Athletic'in haberine göre; Brighton, Ibrahim Osman'ın transferi için kulübü Nordsjaelland ile 19.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.



Genç oyuncunun Brighton için sağlık kontrollerinden geçtiği belirtilen haberde, İngiliz ekibine de yaz ayında katılacağı aktarıldı.



SEZON PERFORMANSI



Nordsjaelland ile 39 maça çıkan Ganalı isim, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



