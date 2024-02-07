Brighton, İbrahim Osman transferinde mutlu sona ulaştı

Premier Lig ekibi Brighton, Nordsjaelland'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ibrahim Osman'ı 19.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Ganalı oyuncu yaz ayında İngiliz ekibine katılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Brighton, İbrahim Osman transferinde mutlu sona ulaştı
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07 Şubat 2024 16:18
Premier Lig ekiplerinden Brighton, adı birçok takımla birlikte anılan Nordsjaelland'ın 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ibrahim Osman transferinde mutlu sona ulaştı. 

The Athletic'in haberine göre; Brighton, Ibrahim Osman'ın transferi için kulübü Nordsjaelland ile 19.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. 

Genç oyuncunun Brighton için sağlık kontrollerinden geçtiği belirtilen haberde, İngiliz ekibine de yaz ayında katılacağı aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Nordsjaelland ile 39 maça çıkan Ganalı isim, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 

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