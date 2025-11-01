Brighton, evinde çok rahat kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Brighton, Leeds United'ı konuk etti.
Amex Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brighton 3-0 kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren goller 11. dakikada Danny Welbeck, 64 ve 70. dakikalarda Diego Gomez(2)'den geldi.
Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Brighton, ligdeki puanını 15'e çıkarırken Leeds United ise 11 puanda kaldı.
Premier Lig'in 11. haftasında Brighton, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Leeds United ise Nottingham Forest'a konuk olacak.
