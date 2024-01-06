Brighton 4 golle bir üst tura yükseldi!

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Brighton, deplasmanda Stoke City'yi 4-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brighton 4 golle bir üst tura yükseldi!
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06 Ocak 2024 20:01
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Brighton, deplasmanda Stoke City ile karşılaştı.

Britannia Stadium'da oynanan maçı Brighton 4-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+6. dakikada Estupinan, 52. dakikada Dunk, 71 ve 80. dakikalarda Joao Pedro kaydetti. Stoke City'nin gollerini 16. dakikada Van Hecke (k.k.), 63. dakikada ise penaltıdan Baker attı.

Bu sonucun ardından Brighton, Championship ekibi Stoke City'i mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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