Bridges: "CP3, IQ'su sayesinde 50'sine kadar oynar"

Phoenix Suns forveti Mikal Bridges, takımın veteran yıldızı Chris Paul'un 'uzunca bir süre' oynamaya devam edeceğini açıkladı.



Emekli NBA oyuncusu JJ Redick'in 'The Old Man and the Three' isimli podcast'ine katılan Bridges, 17. yılındaki Paul'un gösterdiği performansı nasıl sürdürebildiğini anlattı:



"Birincisi, kaldırdığı ağırlıklar falan bakımından vücuduna nasıl baktığı, burada en önemli kısım. Bu konuda ustalaştığını görebiliyorsunuz. Adam ayrıca vegan ve özel antrenörüyle birlikte gelerek, ne yaptığını biliyor. Ve bunu da belirli dönemlerde yapması gerekiyorsa, o zaman bir rutine oturtuyor.



Ve ikincisi ise, IQ'su. Sahada yer alabilmek için vücuduna çok iyi bakıyor. Lakin IQ'su birçok insandan oldukça farklı ve kendisini 50 yaşında artık sahada zar zor hareket edebileceği bir noktaya dek sahada tutacak. O kadar akıllı ve oyunu o kadar iyi biliyor ki, inanılmaz bir şey."



Paul, Phoenix'in 1993'ten beri ilk kez NBA Finalleri'ne çıktığı geçtiğimiz sezon Suns'ın önemli bir parçasıydı.



Bu sezon 16 maçlık bir galibiyet serisi içinde bulunan ve ligdeki en iyi ikinci dereceye sahip olan Suns, NBA'deki en sıcak takım konumunda.



Paul, bu sezon maç başına 10.1 ile ligde asist kralı konumunda yer alırken, Bridges ise %54'ü genel, %39'u ise üçlük çizgisinden olmak üzere 12.9 sayı ortalamasıyla oynayarak iyi bir sezon geçiriyor.