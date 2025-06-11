10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
2-0
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
1-1
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
1-0
11 Haziran
Peru-Ekvador
0-076'
11 Haziran
Meksika-Türkiye
1-0

Brezilya, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi!

Carlo Ancelottti'nin Brezilya'nın başındaki ilk iç saha maçında galibiyeti getiren Vinicius Junior oldu.

calendar 11 Haziran 2025 05:43 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 05:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Brezilya, Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi!
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2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta maçında Brezilya ile Paraguay karşı karşıya geldi. Neo Quimica Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Brezilya 1-0 kazandı.

Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak ilk galibiyetini getiren golü Real Madrid'den eski öğrencisi Vinicius Junior, 44. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Brezilya, 25 puanla üçüncü sıraya yükseldi. Paraguay ise 24 puanda kaldı.

Brezilya, matematiksel olarak ilk 6'ya girmeyi garantilediği için 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi.

Brezilya, bir sonraki maçında Şili'yi ağırlayacak. Paraguay ise sahasında Ekvador'u konuk edecek.


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