Brezilya, Ancelotti'yi istiyor!

Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nın başında olması için Brezilya Futbol Federasyonu'nun yeniden ilgisini çekti.



Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), gelecek yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada baskı altındaki Dorival Junior'ın yerine Ancelotti'yi teknik direktör olarak getirmek için temas kurdu.



Bu kararın arkasında Brezilya'nın, Dünya Kupası elemelerinde ezeli rakibi Arjantin'e 4-1 gibi ağır bir skorla yenilmesinin önemli olduğu vurgulandı.



REAL MADRID'IN BİLGİSİ YOK



Real Madrid ise Ancelotti ile beş kez Dünya Kupası kazanan Brezilya arasında herhangi bir temas olduğuna dair bilgileri olmadığını belirtti.



