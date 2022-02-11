Brentford, Kerem için Halil'i aradı!

Galatasaray'ın, 9 gol-6 asistle en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.



Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talibi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor.



Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı G.Saray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar, Kerem'e hayran oldu. Brentford, 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil, çok iyi anlaştığı Kerem ile ilgili olumlu referans verdi.



Premier Lig ekibi, sezon sonunda teklif yapma kararı aldı.



