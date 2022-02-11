Brentford, Kerem için Halil'i aradı!

Brentford, Galatasaray'daki kiralık oyuncusu Halil Dervişoğlu'ndan Kerem'le ilgili tüm detayları aldı ve yıldız ismi listesine ekledi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Brentford, Kerem için Halil'i aradı!
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11 Şubat 2022 11:37
Galatasaray'ın, 9 gol-6 asistle en iyisi olan Kerem Aktürkoğlu için Avrupa kulüpleri sıraya girdi.

Almanya ve Fransa'dan sonra İngiltere'den de talibi çıkan Kerem'i Brentford yakından takip ediyor.

Halil Dervişoğlu'nu kiraladığı G.Saray'ın maçlarını izleyen İngiliz scoutlar, Kerem'e hayran oldu. Brentford, 23 yaşındaki yıldızla ilgili Halil'den bilgi aldı. Halil, çok iyi anlaştığı Kerem ile ilgili olumlu referans verdi.

Premier Lig ekibi, sezon sonunda teklif yapma kararı aldı. 

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