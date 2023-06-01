Brentford, 18 yaş altı takımının başına kadın teknik direktör getirdi

Brentford, 18 yaş altı takımının başına kadın teknik direktör Lydia Bedford'u getirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Brentford, 18 yaş altı takımının başına kadın teknik direktör getirdi
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01 Haziran 2023 16:59
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, 18 yaş altı takımının başına Lydia Bedford'u getirdi.

Premier Lig tarihindeki ilk kadın teknik direktör atamasını yapan Brentford'un futbol direktörü Phil Giles, "Kapsamlı bir işe alım süreci yürüttük. Lydia ve Jon-Paul en iyi iki adaydı. Başarılı olacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

Bedford'un yardımcılığını Jon-Paul Pittman üstlenecek.

Daha önce Leicester City Kadın Futbol Takımı'nı çalıştıran Bedford, bu sezon yardımcı teknik direktör olarak görev yaptığı Arsenal ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gördü.

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