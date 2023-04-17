Breanna Stewart: 'Kızımın başarılı kadınları görmesi çok güzel'

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 mağlup ederek tarihinde ilk kez EuroLeague şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin iki önemli ismi Breanna Stewart ve Emma Meesseman, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali'nin en değerli oyuncusu seçilen ve finalde 35 sayı kaydederek hem rekor kıran hem de takımının kupayı kazanmasında büyük pay sahibi olan Breanna Stewart, "Harika hissediyorum. Hedefimiz Euroleague kupasını kazanmaktı. Finali kazandık ve kupayla evimize dönüyoruz" açıklamasında bulundu.

2021 yılında dünyaya gelen kızı Ruby'nin ilk şampiyonluğu olduğunun sorulması üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Kızım buradaydı. Beni ve burada mücadele eden harika kadınları görmesi gerçekten mutluluk verici. Burada ona rol model olabilecek çok fazla kadın var. Umarım dünya şampiyonlukları da görür" dedi.

Oynadıkları son iki resmi maçın ilk yarısında iyi oynamamalarına rağmen bugün karşılaşmanın ilk anından itibaren çok iyi performans sergilediklerini vurgulayan Emma Meesseman, "Bugün maça iyi başlamak zorunda olduğumuzu biliyorduk. Bunu başardık. Bunu yapmamızı sağlayan birçok faktör vardı. Rakibimiz iyi bir takımdı, iyi basketbol oynuyordu. Eğer enerjimiz iyi olursa, agresif olmayı başarırsak ve bunu 40 dakikaya yayabilirsek bizi mağlup etmek gerçekten çok zor." ifadelerini kullandı.

Meesseman, 35 sayı kaydederek Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçilen Breanna Stewart ile ilgili olarak ise, "O harika bir oyuncu. Çok ama çok kaliteli bir oyuncu olduğunu söylemem gerekiyor" şeklinde konuştu.