Brahim Diaz, Real Madrid'e geri döndü

Gelecek sezon için kadroda değişime gitmeye hazırlanan Real Madrid'de bir imza daha geldi.



Bonservisi Real Madrid'de bulunan 23 yaşındaki İspanyol orta saha Brahim Diaz, Milan'da kiralık olarak geçirdiği 3 sezonun ardından gelecek sezon Real Madrid kadrosuna geri dönecek.



Real Madrid'den yapılan açıklamada oyuncunun gelecek sezon planlarında yer alacağı ve sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.



Brahim Diaz, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 7 gol 7 asist kaydetti.





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