Brahim Diaz, Real Madrid'e geri döndü

3 sezondur Milan'da kiralık olarak forma giyen Brahim Diaz'ın gelecek sezon Real Madrid kadrosunda yer alacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Brahim Diaz, Real Madrid'e geri döndü
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10 Haziran 2023 15:25
Gelecek sezon için kadroda değişime gitmeye hazırlanan Real Madrid'de bir imza daha geldi.

Bonservisi Real Madrid'de bulunan 23 yaşındaki İspanyol orta saha Brahim Diaz, Milan'da kiralık olarak geçirdiği 3 sezonun ardından gelecek sezon Real Madrid kadrosuna geri dönecek.

Real Madrid'den yapılan açıklamada oyuncunun gelecek sezon planlarında yer alacağı ve sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı açıklandı.

Brahim Diaz, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla çıktığı 45 resmi maçta 7 gol 7 asist kaydetti.

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