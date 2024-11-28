Brad Friedel kendisini odaya kilitledi: "Yüzüme söyleyin"

Beşiktaş'ta görevine son verilen ve sabah soluğu Ümraniye'de alan Brad Friedel, odasına kapanıp ayrılık kararının kendisine sözlü olarak bildirilmesini istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Brad Friedel kendisini odaya kilitledi: 'Yüzüme söyleyin'
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28 Kasım 2024 10:58
Son güncelleme 28 Kasım 2024 11:05
Beşiktaş'a özellikle kadroda düşünülmeyen oyuncuları göndermesi için getirilen ve yönetim kurulu danışmanlığı görevi verilen Brad Friedel da görevden alındığını önceki gece mesajla öğrendi.

KENDİSİNİ ODAYA KAPATTI

Ayrılan futbolculardan sadece Jackson Muleka'dan 1 milyon Euro gelir sağlanması nedeniyle camiada eleştirilen ABD'li futbol adamının dün soluğu Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde aldığı ve kendisini odaya kapattığı öğrenildi.

Durumun kendisine sözlü olarak yüzüne karşı bildirilmesini isteyen Friedel'ın yaşananlardan rahatsız olduğu ifade edildi.

"TÜM YALANLARI DÜZELTECEĞİM"

Bu arada Brad Friedel, "Şu an yaşananlar için söyleyecek çok fazla şeyim yok. Önümüzdeki günlerde herkesin sorularını yanıtlayacağım ve yanıtlarım için kanıtları da sunabileceğim. Hakkımda söylenen tüm yalanları bu şekilde düzelteceğim" açıklamasını yaptı. 

 
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