İngiltere Premier Lig takımlarından Bournemouth, Levante'den Jefferson Lerma'yı kadrosuna katarken kendi transfer rekorlarını da kırdılar.İngiliz basınında yer alan haberlerde; Bournemouth'un Kolombiyalı 23 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu için 28 milyon Euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Lerma'nın Bundesliga'dan da talipleri olmasına karşın, Premier Lig'e transfer olmak için Bournemouth'u tercih ettiği ifade edildi.Bournemouth, geçen sezon Nathan Ake için Chelsea'ye 22 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.Kolombiya takımı Atletico Huila formasıyla profesyonel olan Jefferson Lerma, önce 300 bin Euro kiralama ücreti, 2016 yazında da 600 bin Euro bonservisle Levante'ye transfer olmuştu.Lerma, İspanya'da 89 resmi maça çıkarken, Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çekmişti.