06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-06'
06 Eylül
İngiltere-Andora
0-010'
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
0-09'
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Bournemouth, Marcus Tavernier ile nikah tazeledi

Bournemouth, İngiliz orta saha oyuncusu Marcus Tavernier ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

06 Eylül 2025 17:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bournemouth, Marcus Tavernier ile nikah tazeledi




İngiltere Premier Lig'de çıktığı üç karşılaşmada 6 puan toplayan Bournemouth, kadrosunda önemli bir hamle gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcus Tavernier ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İngiliz oyuncu, Premier Lig'in 2. haftasında oynanan Wolverhampton karşılaşmasında galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

2022 yılında Middlesbrough'dan Bournemouth'a transfer olan Tavernier, 93 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise 13 gol, 14 asistlik katkı sağladı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
