Bournemouth, Marcus Tavernier ile nikah tazeledi

İngiltere Premier Lig'de çıktığı üç karşılaşmada 6 puan toplayan Bournemouth, kadrosunda önemli bir hamle gerçekleştirdi.



Kırmızı-siyahlılar, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcus Tavernier ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı.



İngiliz oyuncu, Premier Lig'in 2. haftasında oynanan Wolverhampton karşılaşmasında galibiyeti getiren golü kaydetmişti.



2022 yılında Middlesbrough'dan Bournemouth'a transfer olan Tavernier, 93 resmi maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda ise 13 gol, 14 asistlik katkı sağladı.



