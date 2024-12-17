Bournemouth, Enes Ünal ile puan aldı

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Bournemouth, sahasında West Ham ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bournemouth, Enes Ünal ile puan aldı
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17 Aralık 2024 00:58
Son güncelleme 17 Aralık 2024 00:59
İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Bournemouth, West Ham'ı konuk etti. Vitality Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 berabere bitti.

Bournemouth'un tek golünü dakika 90'da Enes Ünal şık bir frikik golüyle kaydetti. West Ham'ın tek golünü ise 87'de penaltıdan Paqueta attı.

Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 80. dakikada Adams'ın yerine oyuna dahil oldu.

Bournemouth, bu maçın ardından puanını 25 yaptı. West Ham ise puanını 19 yaptı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Bournemouth, Manchester United deplasmanına gidecek. West Ham, Brighton'u konuk edecek.
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