Borussia Dortmund'dan dev takas önerisi

Fenerbahçe, transferde hareketli günler yaşıyor. Avrupa'nın birçok takımı Ferdi Kadıoğlu'nun peşine düşerken ilk resmi teklif Borrussia Dortmund'dan geldi.
TAKAS TEKLİFİ ÖNERİLDİ
Almanya'da Bundesliga ekibinin yöneticileri ile bir araya gelen sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, beklentilerinin 30 milyon olduğunu dile getirdi.
Borussia Dortmund, 20-25 milyon Euro arasında bir rakama bu transferi bitirmek isterken Fenerbahçe indirime yanaşmadı. Bonservis bedelini düşürmeyi hedefleyen Alman kulübü, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Niclas Füllkrug artı para önerisinde bulundu.
Sarı-lacivertlilerin bu isme sıcak baktığı ve söz konusu transferin Füllkrug ve 15 milyon Euro karşılında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
49 MAÇA ÇIKTI
EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nda yer alan Füllkrug, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 49 maça çıktı. 18 gol ve 10 asistle başarılı bir performans sergiledi.
TAKAS TEKLİFİ ÖNERİLDİ
Almanya'da Bundesliga ekibinin yöneticileri ile bir araya gelen sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, beklentilerinin 30 milyon olduğunu dile getirdi.
Borussia Dortmund, 20-25 milyon Euro arasında bir rakama bu transferi bitirmek isterken Fenerbahçe indirime yanaşmadı. Bonservis bedelini düşürmeyi hedefleyen Alman kulübü, 31 yaşındaki forvet oyuncusu Niclas Füllkrug artı para önerisinde bulundu.
Sarı-lacivertlilerin bu isme sıcak baktığı ve söz konusu transferin Füllkrug ve 15 milyon Euro karşılında gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
49 MAÇA ÇIKTI
EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nda yer alan Füllkrug, geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 49 maça çıktı. 18 gol ve 10 asistle başarılı bir performans sergiledi.
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