Borja Sainz'e 6 maç men cezası!

Norwich forması giyen Borja Sainz, Sunderland maçında rakibine tükürdüğü için 6 maç men cezası aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Borja Sainz'e 6 maç men cezası!
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10 Ocak 2025 15:25
Türkiye'de Giresunspor forması da giyen Borja Sainz'e kötü haber geldi.

Sunderland maçında rakibine tüküren Norwich'li oyuncunun cezası açıklandı.

Borja Sainz'e yaptığı bu hareketten dolayı 6 maç men ve 12 Bin Sterlin para cezası verildi.

Bu sezon Championship ekibinde bu sezon 28 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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