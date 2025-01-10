Borja Sainz'e 6 maç men cezası!

Türkiye'de Giresunspor forması da giyen Borja Sainz'e kötü haber geldi.



Sunderland maçında rakibine tüküren Norwich'li oyuncunun cezası açıklandı.



Borja Sainz'e yaptığı bu hareketten dolayı 6 maç men ve 12 Bin Sterlin para cezası verildi.



Bu sezon Championship ekibinde bu sezon 28 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 16 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



