Boris Becker, ABD Açık'ı konuştu: 'Djokovic, 1 numaraya karşı'

Dünya tenisinin efsane isimlerinden Boris Becker, ABD Açık öncesi Eurosport Almanya Matchball Becker podcast'e açıklamalarda bulundu."Umarım Djokovic sonsuza kadar oynar, çünkü bunlar tenisin kalp atışlarını hızlandıran düellolar. Tüm zamanların en başarılı oyuncusu Novak Djokovic, primus'a karşı, sınıfının en iyisine, aynı zamanda dünya sıralamasında da 1 numaraya karşı. Daha iyisini düşünemiyorum bile. Cincinnati'deki maç muhteşemdi. Ve Alcaraz'ın takımında özellikle koçunu çok beğendim. Carlos'un koçluğu çok iyiydi, her sayının ardından onu dinliyordu. Hep koçun önemli olup olmadığı tartışılır. Bence bu soru bu finalde cevaplanmış oldu. Novak'la birlikte tüm koçlar ayağa kalkıp onu yüksek sesle desteklemişlerdi. Bu saf duygu ve tutku, hep görmek istediğimiz şeyler. Her iki oyuncu da sahada elinden geleni ortaya koydu.""Geçen yıl sakatlanmıştı. Cincinnati'ye deyim yerindeyse son şampiyon olarak geldi ve buna yakışır bir performans sergileyerek iki sette yarı finale kadar tüm maçlarını net bir şekilde kazandı. Bu maçı da gece izlemiştim ve şunu söylemek gerekirse, Novak daha iyi gözükmüyordu. Bu da Sascha'ya bir iltifattır. Sert saha formunu sonunda buldu. En büyük umut tabii ki bunu New York'a taşıyabilmesi. Bana kalırsa sene boyunca yeterince maç pratiği yaptı ve kendine güveni arttı. Bu sayede dünyanın en iyi oyuncuları tarafından yeniden oldukça ciddiye alınmaya başlandı ve bu da onun için iyi bir işaret. Şu anda turnuvalarda sakatlık olmadan sonuna kadar oynadı ve aydan aya gelişme gösterdikten sonra Paris'te düğümü çözülmüş oldu. Çimende iyiydi diyebilirim, ve sonra Hamburg'u kazandı ve sanırım şimdi de aklının bir köşesinde 'Tamam, ödevimi yaptım, fiziksel olarak formdayım.' diyor. Onun dünya sıralamasındaki yeri 12 numara olarak belirlenmişti, fakat bu yılın oyuncuları arasında şimdiden ilk sekizde yer aldı ve benim için bu kesinlikle dünya standartlarında bir şey.""Öncesinde daha iyi oynamıştı diyebilirim. Özellikle sert kortta, son yıllardaki başarı açısından neredeyse Alcaraz ve Djokovic ile aynı seviyede olduğunu düşünüyorum ve Toronto'da Alex de Minaur'a karşı çeyrek finalde elenmesi beni çok şaşırtmıştı. Cincinnati'deki çeyrek finalden çıkması, bir Alman gözüyle beni memnun etti tabii ki. Ama kağıt üzerinde Daniil'in favori olduğunu düşünüyordum. Henüz en iyi formunda değil fakat iki sene önce Amerika Açık'ta zaten kazanmıştı. Bu açıdan mutlaka gelişecektir.""Turnuvadaki takvimini düşünerek konuşmak gerekir. Eleştirmek biraz haksızlık olur. Ama şunu söylemek gerekirse, iyi olanlar bazen her hafta oynarlar. Her hafta eşit derecede güçlü veya motive olamazsınız, bu kesinlikle imkansızdır. Ama Bastad'dan sonra Hamburg'ta, Toronto'dan da sonra Cincinnati'de oynadı ve sonra bir hafta hiç oynamadı. Bir noktada bu artık çok fazla geliyor. Bu yüzden geçmişe bakıldığında, yılın ikinci yarısı her zaman ilkinden biraz daha kötü geçebiliyor. Belki ayrıca kendisinin kesinlikle dünya standartlarında olduğunu ve ilk 10'da yer aldığını, fakat her hafta bir turnuva oynayamayacağını anlaması ve kendini toparlayarak bir turnuva için hazırlık yapması ve belki de zayıf yönlerini geliştirmek için zamana ihtiyacı olduğunu bilmesi gerekiyor. Djokovic'in ya da Alcaraz'ın yıllık programına bir bakın. Bundan bahsetmiştiniz. Her ikisi de çok daha az oynadığı için, dolayısıyla turnuvaya geldiklerinde her zaman yüzde 100 formda oluyorlar. Rublev için bunu söyleyemezsiniz.""Tıpkı Rublev'in yaşadığı problemi yaşıyor. Yani Rune'un sahada ne kadar motive ve duygusal olduğunu biliyoruz. Tenis tutkunları olarak bunu izlemek hoşumuza gidiyor. Ancak bunlar hep enerji gerektiren şeyler ve bir noktada toparlanmak için de zamana ihtiyacınız oluyor. Bu nedenle kendini çabuk yakmamalı. Genç tabii ki, fakat bir on yıl daha dünyanın zirvesinde oynama şansı olacak, biraz ara vermeli.""Bence Masters 1000'i kazandığınızda bu bir dönüm noktasıdır, özellikle de Jannik Sinner'sanız, yani son iki yılda Djokovic'in varisi konumundaysanız. Sonra tabii ki Alcaraz gelerek sol kulvardan herkesi geride bırakmıştı. Ama Sinner da çok gerisinde değildi ve bence Wimbledon'daki yarı finalde gücünü tekrar kazanmıştı. Sonra Kanada'ya uçtu ve turnuvayı kazandı ve ayrıca tüm maçlarda nispeten sorunsuz bir şekilde galip geldi. Bu bakımdan şahsen ben buna dünya sıralamasında bir atılım derim. Herkes de böyle hissetmişti. Ama sonra Cincinnati'de erkenden kaybedince tabii ki Amerika Açık için daha fazla zamanı olmuştu. Amerika'da mı kaldı yoksa İtalya'ya mı döndü bilmiyorum. Ama kendine güveni olduğunu düşünürsek, şu anda Amerika Açık için hazırlanmak adına yeterli fiziksel kondisyona ve zamana sahip. Bu yüzden onu favoriler listemin en başında tutuyorum.""15 yaşında olduğunuzda ve biz uzmanlar tarafından tenis dünyasının bir sonraki süperstarı olarak atfedilmeye başladığınızda bu her zaman zordur. Bu, 15 yaşındaki bir çocuğun hayatını hiç de kolaylaştırmaz. Bu, baskının ve stresin artması, beklentilerin yükselmesi ve sabrınızın da biraz tükendiği anlamına gelir. 'Artık büyük bir turnuva kazanmam gerekiyor.' hissiyatı oluşuyor. Paris'teki finalde beklenen büyük atılım gerçekleşmemişti. Ama bu yaz, Amerikan sert kortlarında, Washington'daki turnuvayı kazandı ve Cincinnati'deki yarı finalde ilk kez dünyanın bir numarası Swiatek'i yenerek finali Muchova'ya karşı kazandı. Bu bakımdan ben bunu bir atılım olarak nitelendiriyorum. Bu durum Sinner'la karşılaştırılabilir ve artık kendisi ABD Açık'ın mutlak favorileri arasında da yer alıyor. Bu genel anlamda spor için de çok güzel bir şey, çünkü oldukça karizmatik ve harika bir kişilik. Kendisi tenisin en büyük turnuvalarının düzenlendiği, vaat edilen toprakları olan Amerika'dan çıkma. Kadınların bir süperstara ihtiyacı var ve Coco Gauff'un da bu rolü üstlendiğini söyleyebilirim.""Bir tenis tutkunu olarak Sabalenka ve Swiatek dışında daha fazla oyuncunun bulunmasının ve bu oyuncuların ciddi anlamda turnuvayı kazanma şansları olmasının güzel olduğunu düşünüyorum. İki oyuncunun bakış açısından evet, biraz telaşlanıyorsunuz. Kazanmak alışkanlık hale geliyor, sürekli finale kalmayı normal bir şey gibi görüyorsunuz ve rakibiniz çoktan belli oluyor. Ama bu düşünce, sanırım Wimbledon'da finalde iki farklı oyuncu gördüğümüzde değişmişti. Yani tenis camiası için güzel bir şey olsa da, yine de Swiatek ve Sabalenka'yı bu ABD Açık'ta kesinlikle ilk dört arasında görüyorum. Lakin Coco Gauff hakkında da konuşmuştuk ve belki radarımızda olmayan başka birisi de o noktaya yükselebilir. Ancak en iyi oyuncular için yenilgiler, sabah uyanıp belki eskisinden biraz daha sıkı bir şekilde antrenman yapmak ve gündelik gidişatı biraz değiştirmek anlamına geliyor."