Bonucci Juventus'a dava açıyor

Juventus, yaz başında Leonardo Bonucci ve diğer A takım oyuncularını takımdan ayrı tutarak Continassa'da ayrı çalışmalarına izin verdi ve ABD'deki sezon öncesi tur için kadroya katılmalarına izin vermedi.



Weston McKennie başlangıçta kadro dışı kalmıştı ancak daha sonra Juventus tutumunu değiştirdi ve Amerikalı orta saha oyuncusu artık Massimiliano Allegri'nin kadrosunun bir parçası haline geldi.



4 İSİM AYRI ÇALIŞTI



Bonucci, kulübün 2023-24 planlarının bir parçası değildi ve tıpkı Bonucci gibi yaz transfer döneminde Juventus'dan ayrılan Denis Zakaria, Luca Pellegrini ve Marko Pjaca gibi isimlerle birlikte ayrı antrenman yapmıştı.



Allegri, geçtiğimiz günlerde Bonucci'nin 2023-24 planlarının bir parçası olmadığını bildiğini ve kararını Şubat 2023'te defans oyuncusuna bildirdiğini açıklamıştı.



İLİŞKİLERİ 2017'DE BOZULDU



Allegri ve Bonucci arasındaki ilişki iyi değildi. Teknik direktörle yaşanan anlaşmazlığın ardından İtalyan stoper 2017'de Juventus'tan ayrılmış ancak bir yıl sonra Milan'dan Torino'ya dönmüştü. Juventus'a dödükten sonra Massimiliano Allegri'den özür diledi ama ikilinin arası o zamandan beri hiç iyi olmadı.



Bonucci, Juventus'u İtalyan Futbolcular Birliği ile yapılan toplu sözleşmeye uymamakla, onu diğer A takım oyuncularından farklı zamanlarda ve teknik kadroyla görüşmeden ayrı antrenman yapmaya zorlamakla suçladı. Leonardo Bonucci'nin bu karardan dolayı Juventus'a tazminat kararı açmaya karar verdiği iddia edildi.



