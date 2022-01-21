Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması için erteleme kararı

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanması planlanan Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor karşılaşması, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.



Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Ocak'ta oynanması planlanan Beypiliç Boluspor- Tuzlaspor maçının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenmesine karar verildiği belirtildi.



Bolu'da 17 Ocak'ta başlayan ve dün sabah saatlerine kadar yoğun şekilde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye kadar ulaşmıştı.



İl genelinde bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen kar yağışının ise 24 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yoğun şekilde etkili olması bekleniyor.





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