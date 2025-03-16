Bologna'dan Lazio'ya büyük fark!

İtalya Serie A'da Bologna, sahasında Lazio'yu 5-0 mağlup etti. Bologna, ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bologna'dan Lazio'ya büyük fark!
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16 Mart 2025 18:54
İtalya Serie A 29. hafta karşılaşmasında Bologna, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. Bologna, mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jens Odgaard, 48. dakikada Riccardo Orsolini, 49. dakikada Dan Ndoye, 74. dakikada Santiago Thomas Castro ve 84. dakikada Giovanni Fabbian attı.

Bologna, ligde son dönemdeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Vincenzo Italiano'nun ekibi, Lazio galibiyetiyle birlikte ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini elde etti. Lazio ise ligde altı maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Bologna, ligde 53 puana yükseldi. Lazio, 51 puanda kaldı.

Bologna, milli aranın ardından Venezia deplasmanına gidecek. Lazio, sahasında Torino'yu ağırlayacak.

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