Atlanta Hawks guardı ve Sırbistan Milli takım kaptanı Bogdan Bogdanovic, ABD Takımına karşı oynadığı Paris Olimpiyaları yarı final mücadelesinde takımının gösterdiği performanstan gurur duyduğunu söyledi.



Sırbistan, ABD karşısında uzun süre maçı önde götürmüş olsa da, ABD'nin 17 sayıdan geri dönmesiyle karşılaşmayı 95-91 mağlup tamamladı.



20 sayıyla takımın en skoreri olan Bogdanovic, yenilginin ardından şöyle konuştu:



"Zorlu bir yenilgi oldu ancak takım arkadaşlarımla ve mücadele etme şeklimizle gurur duyuyorum. Asla pes etmedik. Bence oynanabilecek en iyi oyunu oynadık, belki birkaç şut daha atabilirdik. Son bölümde birkaç sayı buldular ve kazandılar.



Pişman olacak hiçbir şeyimiz yok. Kazanabilirdik fakat ağır bir yenilgi oldu. İki, beş veya 20 sayı farkla kaybetseniz de sonuç aynı oluyor. Verdiğimiz mücadeleden dolayı gurur duymalıyız. Hazırlık maçları döneminde onlarla çok fazla deneyimimiz oldu, bu yüzden bu maç bizim için çok şey ifade ediyordu."



"RAHAT UYUYABİLİYORLARSA..."



Bir muhabirin hakemlerin performansı hakkındaki sorusuna ise Bogdanovic, yorum yapmamayı tercih ettiğini söyleyerek yanıt verdi:



"Neyi ima ettiğini biliyorum fakat yorum yapmayacağım. Artık bronz madalya maçına odaklanmamız gerekiyor, tek önemli şey bu.



Hakemlerle konuşmaya çalıştık fakat onlar buna hiç yanaşmadı, yine de sorun değil. ABD'nin bize karşı hakemlere ihtiyacı yok. Onlar bizi iki elle falan tutup çektiklerinde bu şekilde yardım almıyorduk. Elimizden gelenin en iyisini yaptık.



Bunları yorumlamak bizim işimiz değil, onların ruhuna kalmış. Rahat uyuyabiliyorlarsa uyusunlar."



Sırbistan'ın bir sonraki maçı, geçen yılki FIBA Dünya Kupası Finali'nin rövanşında Bronz madalya eşleşmesi olan Almanya'ya karşı olacak.





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