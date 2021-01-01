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Bogdan Bogdanovic'ten Fenerbahçe taraftarına "sabır" çağrısı

Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen ve şu an NBA'de Atlanta Hawks'ta oynayan Bogdan Bogdanovic, sarı - lacivertli taraftarlara çağrıda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
NBA takımlarından Atlanta Hawks forması giyen Bogdan Bogdanovic, Orlando Magic maçının ardından eski takımı Fenerbahçe'nin taraftarlarına mesaj yolladı.

Bogdanovic, Euroleague'in 17. hafta maçında Asvel'e kaybeden Fenerbahçe Beko için "Fırsat buldukça bütün maçlarını izliyorum. 2 sayıyla kaybettiler. Fenerbahçe Beko bu sezon sakatlıklardan mağdur oldu. Sarı-lacivertlilerin yaşadığı sorunlara da değinen Sırp yıldız, "Birçok sakatlık yaşadılar. Başlarından bir sürü şey geçiyor. Ama durumla başa çıkışlarıyla gurur duyuyorum. Birçok yeni oyuncu var" şeklinde konuştu.

Bogan Bogdanovic konuşmasının sonunda Fenerbahçe taraftarına, "Fenerbahçeli taraftara çağrım şu: Lütfen sabırlı olun. Her zaman." çağrısında bulundu.


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