Bodrumspor, Sakarya'da 2 golle güldü

Trendyol 1. Lig'in 5. Hafta karşılaşmasında Bodrumspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Bodrumspor, Sakarya'da 2 golle güldü
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18 Eylül 2023 22:04
Trendyol 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor ile Bodrumspor karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor deplasmanda 2-0 kazandı.

Bodrumspor'a galibiyeti getiren goller 9. dakikada Rajko Rotman (K.K) ve 90+5'te Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Bodrumspor puanını 10'a yükselterek üst sıralardaki yerini korudu. Sakaryaspor ise 5 puanda kaldı.

Bodrumspor önümüzdeki hafta Altay'a konuk olurken, Sakaryaspor da zorlu Çorum FK deplasmanına gidecek.

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