Bodrumspor FK'dan Play-Off için açıklama

1'inci Lig'de geçen hafta Şanlıurfaspor'u evinde uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek bitime 2 maç kala 52 puanla Play-Off hattında beşinci sıradaki yerini koruyan Bodrum FK bu hafta garanti peşinde koşacak.



28 Nisan Pazar günü Tuzlaspor'u da yenerek son hafta öncesi Play-Off biletini almak isteyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, "Lig her geçen gün zorlaşıyor ve hiçbir takım rahat değil. Herkesin hedefi var ve o hedef doğrultusunda herkes mücadele ediyor. Her maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Bu maç rakibimiz açısından çok kritik bir maç, bizim için de aynı şekilde kritik. Son zamanlarda oynadığımız maçların her iki takım için farklı hikayesi oluyor. Rakibimiz Tuzlaspor'un amacı ligde kalmak. Alt tarafta 4 takım kaldılar. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak kazanıp Play-Off'u garantileyeceğiz" dedi.



Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Şanlıurfaspor galibiyetinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Celal ve Burak ile ilgili olarak, "Yeni bir taktik değil. Sezon başından beri ara ara yaptığımız bir oyundu, 1 hafta önce Adanaspor maçında da öyleydi. Bu maçta da ona benzer bir şey oldu ama giren oyuncularımızın katkıları ve maçı çevirmeleri bizim adımıza sevindiriciydi. Lig her geçen gün zorlaşıyor ve hiçbir takım şuan da rahat değil. Herkesin hedefi var ve o hedef doğrultusunda herkes mücadele ediyor. Biz eksiklerimize rağmen mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.



Takımın tecrübeli oyuncusu Süleyman Özdamar ise, "Kondisyon olarak bu sezon benim için sakatlıklarla boğuşarak geçti. Geri dönüşümün iyi olduğunu düşünüyorum bundan sonraki haftalarda Play-Off mücadelesi içinde daha iyi olacağını düşünüyorum. Play-Off'u geçen sene finale çıkarak tecrübe etmiştik. Bu sene daha tecrübeliyiz. Play-Off'a kalırsak şampiyonluk yolunda en büyük adaylardan biti olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU