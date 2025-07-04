Bodrum FK yeni sezon için kampta!

TFF 1'inci Lig'e Süper Lig'deki tek sezonluk macerasının ardından geri dönen Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon maratonu öncesi Düzce Topuk Yaylası'nda kampta.
Dış transferde Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu dışında henüz somut adım atmayan yeşil-beyazlılar, yeni teknik patronu Burhan Eşer yönetiminde Topuk Yaylası'nda güç depoluyor.
Bodrumspor, geçtiğimiz sezon 37 puan toplayarak 16. sırada yer almış ve ligden düşmüştü.
Dış transferde Ayvalıkgücü Belediyespor'un genç golcüsü Ali Habeşoğlu dışında henüz somut adım atmayan yeşil-beyazlılar, yeni teknik patronu Burhan Eşer yönetiminde Topuk Yaylası'nda güç depoluyor.
Bodrumspor, geçtiğimiz sezon 37 puan toplayarak 16. sırada yer almış ve ligden düşmüştü.