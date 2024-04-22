Bodrum FK, Süper Lig yolunda rahat nefes aldı

1'inci Lig'de Şanlıurfaspor'u 90+1'inci dakikada Üzeyir'in penaltıdan attığı golle 2-1 yenen Play-Off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, bitime 3 maç kala rahat nefes aldı.Bu galibiyetle 52 puana yükselip 8'inci Gençlerbirliği'ne 5 puan fark atan yeşil-beyazlılar Play-Off'u garantilemeye çok yaklaştı. Geçen sezon da Play-Off'a kalan ve final oynamayı başaran Bodrum FK bir kez daha taraftarını umutlandırdı. Şanlıurfaspor müsabakasında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Bodrum FK iç sahadaki 3 puan hasretini de sonlandırdı.Son olarak Altay'ı 3-0 yenen Ege ekibi daha sonra evinde oynadığı Eyüpspor, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanamamıştı. Teknik direktör İsmet Taşdemir çok kritik bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.Maçların çok zorlu geçtiğini belirten deneyimli teknik adam,dedi.Bodrum FK, kalan 3 maçında Tuzlaspor (D), Kocaelispor ve Göztepe (D) ile karşılaşacak.