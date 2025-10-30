Bodrum FK, kupada 5 atıp turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Zonguldakspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK 5-0'lık skorla kazandı.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Bodrum FK, 65. dakikadan sonra açıldı. 65 ve 74. dakikalarda Mert Yılmaz, 72. dakikada penaltıdan Zdravko Dimitrov, 75. dakikada Yusuf Sertkaya ve 86. dakikada İsmail Tarım galibiyeti getiren golleri attı.
1. Lig ekibi Bodrum Fk, adını 4. tura yazdırdı. 3. Lig ekibi Zonguldakspor ise kupaya veda etti.
