Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bodrum FK, Astor Enerji Şanlıurfaspor'u konuk etti.



Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip geriden gelerek 2-1 kazandı.



Konuk ekibin golü 56. dakikada Amar Begic'ten geldi. Ege ekibine galibiyeti getiren golleri ise 74. dakikada Celal Dumanlı ve 90+1. dakikada penaltıdan Üzeyir Ergün kaydetti.



Bu sonuçla birlikte iki haftalık galibiyet hasretine son veren Bodrum FK, 52 puana ulaşarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı.



Dış sahada son iki maçını kazanan ve kümede kalma mücadelesi veren 34 puandaki Şanlıurfa ise, öne geçtiği maçı kaybederek büyük fırsat kaçırdı.



Ligde bir sonraki hafta Bodrum FK, Tuzlaspor'a konuk olacak. Şanlıurfaspor ise Eyüpspor'u ağırlayacak.





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