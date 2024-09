Boban Marjanovic'ten taraftara mesaj

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferlerinden Boban Marjanovic, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.



"ÇOK GÜZEL ATMOSFER VARDI"



Salonun atmosferi hakkında düşüncelerini aktaran Marjanovic, "Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Sanırım bir turnuvada Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım, çok güzel bir atmosfer vardı. Burada da bir Avrupa Şampiyonası finali oynamıştık ve Slovenya'ya kaybetmiştik. O yüzden salonu ve atmosferi çok iyi biliyorum. Ayrıca bedenime göre de bir forma ayarladıkları için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



"YENİ TECRÜBELER KAZANDIM"



NBA'de geçirdiği yıllara değinen Boban Marjanovic, "Çok fazla takımda oynadım bahsettiğiniz gibi ama hepsinde yeni tecrübeler yaşadım. Şehir, takım, organizasyon ve koçlar hepsi çok iyi ve çok özeldi o yüzden her oynadığım takımda benim için güzel anılar ve tecrübeler oldu." açıklaması yaptı.



Transfer sürecine dair bilgiler aktaran 36 yaşındaki basketbolcu, "Tabii ki ilk menajerimle konuştum. O her şeyde ilktir. Daha sonra Marko Guduric ve Bogdan Bogdanovic ile görüştüm. Şimdi de buradayım, çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



SARUNAS JASIKEVICIUS



Sarunas Jasikevicius'e dair görüşlerini anlatan Marjanovic, "Hem oyuncu hem de koç olarak inanılmaz birisi ve hep takipteydim kendisini. Sarunas ile çalışacak olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Bazen antrenörler ve oyuncular aynı sayfada olmayabilir, önemli olan ortak bir yerde buluşabilmek." dedi.



Saha içi ve dışındaki karakterini anlatan Boban Marjanovic, "Saha içi ile başlayacağım. Hep en iyi takım arkadaşı olmaya çalışırım ve konuşmayı da çok severim çünkü tecrübelerim var ve bunları takım arkadaşlarıma aktararak onların faydalanmasını isterim. Boyum, bilgim kısacası her şeyimi paylaşmayı severim. Ama sadece benchte değil soyunma odasında olan iletişim de çok önemli. Oradaki pozitif enerji iyi olmalı ki sahaya yansıyabilsin. Saha dışında ise en çok önem verdiğim şey çocukları mutlu etmek. Özellikle de basketbol ve sporla ilgilenen çocukları. Çünkü ben küçükken kampa çok ünlü bir basketbolcu gelmişti; bana 'çak' yaptı ve ben iki gün boyunca elimi yıkamadım, inanamadım 'vay benim elime çak yaptı' dedim. Beni unutmadı, seviyor gibi çocukça mutluluklarım oldu. O yüzden çocuklara vakit ayırmasını seviyorum. Onlara deneyimlerimi aktararak nasıl benim bir rol modelim varsa onların da rol modeli olmak istiyorum. Boylarımız, pozisyonlarımız aynı olmayabilir, hatta aynı sporu bile yapmayabiliriz ama önemli olan küçük bir paket halinde onlara bir şeyler katabilmek." açıklamalarını yaptı.



Takıma dair ilk görüşlerini aktaran Marjanovic, "Pazar günü ilk defa takımla bir araya gelebildim ve herkes beni çok güzel bir şekilde karşıladı. İdmanı ve akşam oynanan maçı (Manisa Basketbol) izledim, çok iyilerdi. Gece otele pozitif duygularla ve heyecanla geri döndüm." dedi.



TARAFTARA MESAJ



Taraftara mesaj gönderen Boban Marjanovic, "İlk olarak onlardan sabırlı olmalarını rica edeceğim. Bizler elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar mutlu olursa bizler mutlu oluruz." dedi.



Son olarak beyaz perdede rol aldığı filmler hakkında konuşan Marjanovic, "İlk tecrübem Sovyetler Birliği'yle ilgili olan filmdi. Letonya asıllı Sovyet bir basketbolcuyu canlandırmıştım. Ama John Wick ile rol aldığım film tesadüf bir şekilde gerçekleşti. Los Angeles'ta antrenman yaparken gelip 'Bu filmde oynar mısınız?' diye sordular. Tabii ki kabul ettim. Kavga sahneleri ve birçok rol çalıştık. Onun filmlerini severek izliyordum ve onunla aynı sahnede olmak gerçekten inanılmazdı. Bunlar çok güzel tecrübelerdi benim için. Şunu fark ettim 'Kameranın önünü gerçekten çok seviyormuşum' bu sektörde çok çalışıldığını ve çok emek sarf edildiğini görmüş oldum." ifadelerini kullandı.