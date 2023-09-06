Blake Griffin'in Celtics'e dönüşü "pek olası değil"

Serbest oyuncu Blake Griffin'in Boston Celtics'e dönme ihtimalinin olası görülmediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Blake Griffin'in Celtics'e dönüşü 'pek olası değil'
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06 Eylül 2023 12:08
Serbest oyuncu Blake Griffin'in Boston Celtics'e dönme ihtimalinin olası görülmediği iddia edildi.

The Boston Globe'dan Adam Himmelsbach'a konuşan kaynaklar, Griffin'in gelecek sezon Celtics'e dönüşünün pek olası görülmediğini söyledi.

Bu yazın başlarında Celtics'in Griffin'i yeniden kadrosuna katmakla ilgilendiği bildirilmişti.

Himmeslbach, Celtics'in şu anda kadrosuna bir tam zamanlı ve bir tane de iki yönlü sözleşmeli oyuncu alabileceğini ve bu iki yeri doldurmak için hiç acelesi olmadığını da sözlerine ekledi.

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