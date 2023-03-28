Bir NBA scout'ı, Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in "basketbol tarihindeki en kötü hızlı hücum savunmacısı" olduğunu söyledi.



Birçok seyirci ve analist, maçlar sırasında hakemlerle sıklıkla diyaloga giren Doncic'in bu eylemine karşı oldukça eleştirel bir yaklaşımda bulunuyor.



The Hoop Collective isimli podcast'te konuşan ESPN'den Tim Macmahon, bir lig scout'ının Luka'nın hakemlere sürekli şikayet etmesinin, kendisini NBA tarihindeki en kötü hızlı hücum savunmacısı haline getirdiğini söylediğini şu şekilde paylaştı:



"Geçen gün bir scout bana Luka Doncic'in basketbol tarihindeki en kötü hızlı hücum savunmacısı olduğunu söyledi. Bir yandan bunun abartı olduğunu söylemek istiyorum, fakat bazı pozisyonlarda hakemlere sürekli bağırıp çağırmaktan yarı sahayı bırakın, serbest atış çizgisinden bile geriye koşmadığı oluyor. Onu bu kadar kötü bir savunmacı olarak izlememiştik."



Doncic bu sezon 32.9 sayı, 8.6 ribaund ve 8.1 asist ortalamaları yakalıyor.





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