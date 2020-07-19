Bilyoner ile maç önü: Tottenham - Leicester

İngiltere Premier Lig'de üst sıraları ilgilendiren maçta Tottenham ile Leicester City karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık.

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İDDAA YORUMU

- Leicester'ı konuk ettiği son sekiz lig maçının sadece birini kaybeden Tottenham (5G 2B), tek mağlubiyetini Ocak 2016'da aldı (0-1).- Leicester, 1996/97'den (4-2 vs Blackburn) bu yana bir Premier Lig sezonunda çıktığı son deplasman maçından galip ayrılamıyor (3B 8M).- Premier Lig'de Tottenham'a rakip olduğu son dokuz maçta sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Jamie Vardy (5 gol & 3 asist), attığı beş golün dördünü deplasmanda kaydetti.Foyth, Ndombele, Dier: Çağlar, Amartey, Ricardo Pereira, Chilwell, MaddisonLloris, Davies, Alderweireld, Sanchez, TAnganga, Winks, Sissoko, Son, Celso, Moura, KaneSchmeichel, Bennett, Morgan, Evans, Justin, Tielemens, Ndidi, Thomas, Perez, Barnes, VardyTottenham, son 3 maçta 10 puan toplayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için umutlandı. 2 hafta kala Wolves'ın 2 puan gerisinde bulunuyorlar. Leicester ise pandemi arasından sonra maç kazanmakta zorlanır hale geldi ve Şampiyonlar Ligi biletini tehlikeye attı. Ara sonrası ilk 3 maçta 2 puan toplayabilen Leicester, sonraki 4 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sheffield karşısındaki 2-0'lık galibiyetleri toparlanışa delalet ama son 2 hafta önce bu maçı oynayıp ardından Manchester United ile karşılaşacaklar. Çağlar Söyüncü'süz bu maçları atlatmaları gerçekten zor olacak. Tottenham'da Eric Dier ve Juan Foyth dışında eksik yok. Leicester'da ise takımın direkleri olan Çağlar, Ricardo Pereira, James Maddison ve Ben Chilwell bu maçta yok. Açıkçası, Mourinho ve Tottenham için sezonu kurtarma adına UEFA Avrupa Ligi güzel bir hedef ve Leicester karşısında da bu motivasyonla kazanmalarını bekliyorum.