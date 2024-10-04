Bilyoner ile Anadolu Efes arasındaki iş birliği 6. yılında

Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner ile Türk basketbolunun lokomotifi Anadolu Efes arasındaki sponsorluk anlaşması 6. yılına ulaştı. Bilyoner, 2019-2020 sezonundan bu yana başarıyla devam eden güç birliği ile Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Bilyoner ile Anadolu Efes arasındaki iş birliği 6. yılında
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04 Ekim 2024 13:30
Sporun farklı renklerine verdiği desteklerle bilinen Bilyoner ile Türk basketbolunun öncüsü Anadolu Efes Spor Kulübü arasında, 2019-2020 sezonunda başlayan uyumlu iş birliği 6. yılında güçlenerek devam ediyor. 

Kazandığı tarihi başarılarda Anadolu Efes'in yanında olan Bilyoner, yeni dönemdeki yolculukta da kulübe büyük bir katkı sağlıyor. Eğlence konseptini odağına alan genel stratejisine uygun olarak, kendini Anadolu Efes'in eğlence partneri olmaya adayan Bilyoner, yeni sezonda basketbolseverleri sürpriz yeniliklerle karşılamaya hazırlanıyor. Sahadaki etkinlik alanlarında ya da devre aralarında hazırladığı oyunlarla taraftarlarla buluşan Bilyoner, basketboldan alınan keyfi ve heyecanı yükseltiyor. Bilyoner, maç günlerinde yapacağı farklı etkinlikler ve projelerle Anadolu Efesli taraftarlara fark oluşturan deneyimler yaşatmayı hedefliyor.

Spordan kazandığını spora yatırmayı ilke edinen Bilyoner, önümüzdeki dönemde de yatırımlarına devam etmeyi planlıyor.

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