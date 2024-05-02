Bilal Meşe: 'Keşke bir değil üç Necip olsa'

Milliyet yazarı Bilal Meşe, Beşiktaşlı futboolcu Necip Uysal ile ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.
Bilal Meşe, "Yiğidi öldür, ama hakkını ver" atasözümüz şu günlerde Beşiktaş'ta 16 yıldır top koşturan kaptan Necip Uysal ile müthiş örtüşüyor. Necip, benim penceremden 'cengaverdir', Kartal'ın savaşcısıdır. Beğenir veya beğenmezsiniz, soyadı gibi Uysal'dır, sahaya çıkar, tüm yeteneklerini, mücadelesini ortaya koyar." ifadelerini kullandı.
İŞTE BİLAL MEŞE'NİN AÇIKLAMALARI
"Necip'le ile ilgili zaman zaman yapılan olumsuz eleştirileri okudukça sinirlerim tavan yapıyor! Kartal'da bir Necip gerçeği var, bunu hiç kimse yadsıyamaz.
Neden mi?
Kartal'la 16 yıllık süreçte birçok teknik adamın yolları kesişti. İster yerli, ister yabancı olsun teknik adamlar, Necip'ten hiç vazgeçmediler, sıkıştıkları anda ona sarıldılar, kale hariç her yerde oynattılar, gıkı çıkmadı. Sözleşme dönemlerinde onun hiç para konuştuğunu duyan var mı, ben duymadım!
Kartal'ın savunma hattına bakın, partnerlerinin açığını kapatmaktan o da bıktı, biz de! Keşke savunmada onun gibi üç tane daha olsa! İşin özeti kaptan Necip'i eleştirirken, biraz elinizi vicdanınıza koyun, yiğidi öldürün ama hakkını da teslim edin!
Yerliye yatırım kazandırır
Yerli hocaların savunucusu olmaktan keyif alıyorum, sağ olsunlar beni hiç mahçup etmediler, hep haklı çıkardılar. Örnek Okan Buruk, örnek İsmail Kartal, ikisi de zirvede yarışıyorlar, bakalım ipi kim göğüsleyecek? Benim için fark etmiyor, şampiyon kim olursa olsun ikisi de yerli ya, gerisi detaydır. Günü kurtarma adına yabancı peşinde koşan yönetimler, zirve tablosuna baksınlar da belki ders çıkarırlar, en azından kasaları delik deşik olmaz!
Topraktepe'nin kabahati mi?
Hiçbir teknik adam bindiği dalı kesmez. Örneğin Beşiktaş'ın 'nöbetçi' teknik adamı Serdar Topraktepe... Yazılı ve görsel, hatta sosyal medyada Topraktepe'nin oyuncu tercihleri sıkça eleştiriliyor, olabilir. Ancak revire dönmüş, özgüven duygusunun yerlerde süründüğü Ümraniye'deki gerçekleri bir Allah, bir de kendisi biliyor. Kim iyiyse, kim sağlamsa Topraktepe onu tercih ediyor, yedek kulübesine yüzünü çeviremiyor! Aboubakar'ı aylardır biz de arıyoruz, bulamıyoruz! Sonradan da girse, hayalet gibi sahada dolaşıyor. Topraktepe de Muleka'ya sarılıyor, ne yapsın? NOKTA!"
Bilal Meşe, "Yiğidi öldür, ama hakkını ver" atasözümüz şu günlerde Beşiktaş'ta 16 yıldır top koşturan kaptan Necip Uysal ile müthiş örtüşüyor. Necip, benim penceremden 'cengaverdir', Kartal'ın savaşcısıdır. Beğenir veya beğenmezsiniz, soyadı gibi Uysal'dır, sahaya çıkar, tüm yeteneklerini, mücadelesini ortaya koyar." ifadelerini kullandı.
İŞTE BİLAL MEŞE'NİN AÇIKLAMALARI
"Necip'le ile ilgili zaman zaman yapılan olumsuz eleştirileri okudukça sinirlerim tavan yapıyor! Kartal'da bir Necip gerçeği var, bunu hiç kimse yadsıyamaz.
Neden mi?
Kartal'la 16 yıllık süreçte birçok teknik adamın yolları kesişti. İster yerli, ister yabancı olsun teknik adamlar, Necip'ten hiç vazgeçmediler, sıkıştıkları anda ona sarıldılar, kale hariç her yerde oynattılar, gıkı çıkmadı. Sözleşme dönemlerinde onun hiç para konuştuğunu duyan var mı, ben duymadım!
Kartal'ın savunma hattına bakın, partnerlerinin açığını kapatmaktan o da bıktı, biz de! Keşke savunmada onun gibi üç tane daha olsa! İşin özeti kaptan Necip'i eleştirirken, biraz elinizi vicdanınıza koyun, yiğidi öldürün ama hakkını da teslim edin!
Yerliye yatırım kazandırır
Yerli hocaların savunucusu olmaktan keyif alıyorum, sağ olsunlar beni hiç mahçup etmediler, hep haklı çıkardılar. Örnek Okan Buruk, örnek İsmail Kartal, ikisi de zirvede yarışıyorlar, bakalım ipi kim göğüsleyecek? Benim için fark etmiyor, şampiyon kim olursa olsun ikisi de yerli ya, gerisi detaydır. Günü kurtarma adına yabancı peşinde koşan yönetimler, zirve tablosuna baksınlar da belki ders çıkarırlar, en azından kasaları delik deşik olmaz!
Topraktepe'nin kabahati mi?
Hiçbir teknik adam bindiği dalı kesmez. Örneğin Beşiktaş'ın 'nöbetçi' teknik adamı Serdar Topraktepe... Yazılı ve görsel, hatta sosyal medyada Topraktepe'nin oyuncu tercihleri sıkça eleştiriliyor, olabilir. Ancak revire dönmüş, özgüven duygusunun yerlerde süründüğü Ümraniye'deki gerçekleri bir Allah, bir de kendisi biliyor. Kim iyiyse, kim sağlamsa Topraktepe onu tercih ediyor, yedek kulübesine yüzünü çeviremiyor! Aboubakar'ı aylardır biz de arıyoruz, bulamıyoruz! Sonradan da girse, hayalet gibi sahada dolaşıyor. Topraktepe de Muleka'ya sarılıyor, ne yapsın? NOKTA!"
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