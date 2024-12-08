Bilal Meşe'den Topraktepe'ye övgü!

Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin değerlendirdi.
Meşe, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe için, "Herkese ders verdi." ifadelerini kullandı.
Bilal Meşe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Futbolseverlerce şans bile verilmeyen Beşiktaş, güçlü rakibini tek golle yenerken, kara bulutları biraz olsun dağıttı, taraftarıyla da barıştı.
"Son sözümüz Serdar Topraktepe'ye olacak... Kartal, ne zaman zora düşse ona sarılıyor, adı 'nöbetçi' teknik adama çıktı. Eyyy yöneticiler, gördünüz mü nöbetçiyi? Siz hala yabancı peşinde koşmaya devam edin emi? Topraktepe bu anlamda herkese 'ders' verdi, 'ders'! NOKTA..."
Meşe, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe için, "Herkese ders verdi." ifadelerini kullandı.
Bilal Meşe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Futbolseverlerce şans bile verilmeyen Beşiktaş, güçlü rakibini tek golle yenerken, kara bulutları biraz olsun dağıttı, taraftarıyla da barıştı.
"Son sözümüz Serdar Topraktepe'ye olacak... Kartal, ne zaman zora düşse ona sarılıyor, adı 'nöbetçi' teknik adama çıktı. Eyyy yöneticiler, gördünüz mü nöbetçiyi? Siz hala yabancı peşinde koşmaya devam edin emi? Topraktepe bu anlamda herkese 'ders' verdi, 'ders'! NOKTA..."