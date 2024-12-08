Bilal Meşe'den Topraktepe'ye övgü!

Bilal Meşe, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bilal Meşe'den Topraktepe'ye övgü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 12:25
Bilal Meşe, Milliyet'teki köşesinde Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin değerlendirdi.

Meşe, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe için, "Herkese ders verdi." ifadelerini kullandı.

Bilal Meşe'nin yazısındaki o bölüm şu şekilde:

"Futbolseverlerce şans bile verilmeyen Beşiktaş, güçlü rakibini tek golle yenerken, kara bulutları biraz olsun dağıttı, taraftarıyla da barıştı.

"Son sözümüz Serdar Topraktepe'ye olacak... Kartal, ne zaman zora düşse ona sarılıyor, adı 'nöbetçi' teknik adama çıktı. Eyyy yöneticiler, gördünüz mü nöbetçiyi? Siz hala yabancı peşinde koşmaya devam edin emi? Topraktepe bu anlamda herkese 'ders' verdi, 'ders'! NOKTA..."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery