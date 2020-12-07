Bilal Başacıkoğlu: 'Böyle devam edersek galibiyetler de gelecektir'

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
"Maça çok iyi başladık. Sivasspor yediğimiz gol dışında bir şey üretemedi. 3'te 3 yapsaydık daha iyi olacaktı ama henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Bu oyunla devam edersek galibiyetler de gelecektir." ifadelerini kullandı.
"Maça çok iyi başladık. Sivasspor yediğimiz gol dışında bir şey üretemedi. 3'te 3 yapsaydık daha iyi olacaktı ama henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Bu oyunla devam edersek galibiyetler de gelecektir." ifadelerini kullandı.