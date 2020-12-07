Bilal Başacıkoğlu: "Böyle devam edersek galibiyetler de gelecektir"

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, Sivasspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bilal Başacıkoğlu: 'Böyle devam edersek galibiyetler de gelecektir'
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07 Aralık 2020 22:20
Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Maça çok iyi başladık. Sivasspor yediğimiz gol dışında bir şey üretemedi. 3'te 3 yapsaydık daha iyi olacaktı ama henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Bu oyunla devam edersek galibiyetler de gelecektir." ifadelerini kullandı.



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