Bilal Başacıkoğlu: 'Böyle devam edersek galibiyetler de gelecektir'

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



"Maça çok iyi başladık. Sivasspor yediğimiz gol dışında bir şey üretemedi. 3'te 3 yapsaydık daha iyi olacaktı ama henüz kaybettiğimiz bir şey yok. Bu oyunla devam edersek galibiyetler de gelecektir." ifadelerini kullandı.



