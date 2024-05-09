Milwaukee Bucks guardı Patrick Beverley'nin Indiana Pacers taraftarlarıyla arasında geçen tartışmayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Mike Vorkunov'a göre Beverley ve Pacers taraftarları arasındaki sözlü tartışma, polis soruşturması altına alındı.



Milwaukee'nin Pacers'a mağlup olduğu playoff ilk turundaki 6. maçın dördüncü çeyreğinde Beverley, Bucks benchinin arkasında oturan Pacers taraftarlarına iki kez basketbol topunu fırlatmıştı.



Aldığı yoğun eleştiriler hakkında konuşan Beverley, X'te (Twitter) olayın bir videosunun üzerine "Hiç adil değil ifadesini" kullanmış ve Bucks'ın "tüm gece yardım istediğini" ancak bunun sağlanmadığını eklemişti.



35 yaşındaki oyuncu, kendi podcast'inde Charania'nın olayla ilgili raporuna atıfta bulunarak, taraftarın söylediği sözlerin "Kendisine şimdiye dek asla söylenmeyen bir şey" olduğunu belirtmişti.



