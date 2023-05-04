Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, NBA oyuncularının %50'sinin basketbolu "sevmediğini" söyledi.



Beverley yakın zamanda, kendi podcasti 'The Pat Bev Podcast'in bir bölümünde NBA oyuncularının en az yarısının basketbolu sevmediğini söyleyerek ilginç bir yorum yaptı.



Bulls guardı açıklamasına "%50 ve bunu söylerken nazik davranıyorum" şeklinde başlarken, akabinde yardımcı sunucusunun kendisine bunun sebebini sormasıyla, şu yanıtı getirdi:



"Hazırlık süreci. Mesela diyelim ki bir kızdan hoşlanıyorsun. Onun için neler yapardın? Güller gönderirsin. Bu hazırlık süreci içindedir. Ona güzel şeyler alırsın. Bu da hazırlığın bir parçasıdır. Arabasını yıkatırsın. Arabası bile olmayabilir. Yine de onu almaya gittiğinde kendi arabanı yıkaman gerekir. Hazırlık için.



Restoranda yer ayırtırsın, sonra bankaya gitmen gerekir. Bunların hepsi hazırlıktır. Ve hepsini saat 7'de kızı almadan önce yapman gerekir.



Şimdi, tüm bu enerjini basketbola da verebilir misin? Maç filmini izleyecek misin, ekstra şut atacak mısın, sırf repertuvarında olsun diye, belki hiç kullanmayabileceğin şutlar üzerinde çalışacak mısın?



Hazırlık! Ne kadar hazırsın? Koçun felsefesini biliyor musun? Koçların senden ne istediğini biliyor musun? Belki senin istediklerinden farklıdır..."



"ÖYLECE GELİP 30-40 ATABİLİRLER"



Beverley, genellikle basketbolu sevmeyen oyuncuların en yetenekli oyuncular olduğunu da sözlerine eklerken, bunun sebebinin yetenekleri sayesinde işlerinin kolaylaşmasından kaynaklandığını belirtti.



"Basketbolu sevmediğini bildiğim çoğu takım arkadaşım, en yetenekli olanlar ve çok iyi oyuncular. Acayip bir durum gerçekten. Çok yetenekli olduğunuz zaman, hazırlık süreci de farklı oluyor. Maça öylece gelip 30 veya 40 sayı atabiliyorlar. Bu, çok iyi olmayan bazı takımlara karşı işe yarayabilir. Ama bunu playofflarda yapamazsınız."





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