Chicago Bulls guardı Patrick Beverley, eski takımı Los Angeles Lakers'ın kendisini yanlış kullandığını söyledi.



34 yaşındaki oyuncu NBC Sports'tan KC Johnson ile yaptığı röportajda, Lakers'ın kendisini takımdayken yanlış kullandığını, fakat Bulls'un kendisini en iyi yaptığı şey için kullandığını açıkladı:



"Eğer bir kaşıksam, (koç) Billy (Donovan) beni kaşık gibi kullanıyor. Lakers'ta da bir kaşıktım fakat onlar beni çatal gibi kullanıyorlardı. İkisi farklı şeyler. Bulls beni aldığı için şanslıyım. Şehri hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ve tabii ki Billy'yi, takım arkadaşlarımı ve bu koçluk ekibini de aynı şekilde. Oyunu doğru şekilde oynamaya çalışıyorum sadece."



Beverley, Bulls formasıyla maç başına 28.4 dakikada 5.8 sayı, 6.1 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakalıyor.





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